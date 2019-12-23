Глава МИД России Сергей Лавров сообщил о том, что президент США заявил о своей заинтересованности в посещении Москвы в дни празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 9 мая 2020 года, если ему позволит график.

Глава МИД России Сергей Лавров сообщил о том, что президент США заявил о своей заинтересованности в посещении Москвы в дни празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 9 мая 2020 года.Об этом, как сказал Лавров, Дональд Трамп говорил, в том числе, и во время визита главы российского внешнеполитического ведомства в Вашингтон.Он также сообщил, что президент США "подчеркивал важность этой даты и свой интерес к тому, чтобы принять участие в этих мероприятиях, если позволит график", передает "Интерфакс",Ранее сообщалось, что на двусторонней встрече в Японии на "полях" встречи "большой двадцатки" президент России пригласил Дональда Трампа в Москву на торжества по случаю 75-летней годовщины Победы.На Большой пресс-конференции Владимира Путина 19 декабря 2019 года журналисты задали ему несколько вопросов, которые касались Великой Отечественной войны и празднования 75-летия Победы над фашизмом.