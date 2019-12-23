Во время правительственного часа в Совете Федерации министр иностранных дел России рассказал членам верхней палаты парламента о планах президента США Дональда Трампа приехать в Москву. Свой визит американский лидер надеется совершить во время празднования Дня Победы 9 мая 2020 года.

Во время правительственного часа в Совете Федерации министр иностранных дел России рассказал членам верхней палаты парламента о планах президента США Дональда Трампа приехать в Москву. Свой визит американский лидер надеется совершить во время празднования Дня Победы 9 мая 2020 года.Оппоненты Дональда Трампа использовали его мнимую связь с Россией в качестве аргумента для своих многочисленных обвинений. В ходе информационной антироссийской кампании обстановка была накалена настолько, что любое взаимодействие Москвы и Вашингтона оказывалось крайне затруднено.Однако раз за разом попытки членов Демократической партии выставить президента США "марионеткой Кремля" проваливались. Эксперты стали отмечать увеличение вероятности нормализации отношений между странами. На этом фоне Дональд Трамп получил от Владимира Путина приглашение посетить празднование Дня Победы 9 мая в Москве. Как отметил президент России, это стало бы правильным шагом.Выяснилось, что сам американский лидер не скрывал своего желания погостить в России. "Трамп не раз, в том числе и во время моего визита в Вашингтон, подчеркивал важность этой даты и свой интерес к тому, чтобы принять участие в этих мероприятиях, если позволит график", – цитирует Сергея Лаврова.Ранее Владимир Путин советовал Дональду Трампу приехать в Москву как минимум исходя из личных интересов. "Думаю, что приезд по случаю окончания Второй мировой для лидера страны, которая внесла существенный вклад в борьбу с фашизмом, даже в предвыборный период – хороший шаг", – отметил президент России.