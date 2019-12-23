Убийце чемпиона России по картингу вынесли приговор. Суд приговорил преступника к шести годам лишения свободы. По данным телеграм-канала Hue, лихач еще два года после освобождения ..

Убийце чемпиона России по картингу вынесли приговор. Суд приговорил преступника к шести годам лишения свободы.По данным телеграм-канала "Hue", лихач еще два года после освобождения проведет без водительских прав. Напомним, год назад пьяный звукорежиссер театра "Пятница" влетел в зад авто, за рулем которого был 18-летний Никита Сапежко. Чемпион России по картингу скончался от полученных травм.