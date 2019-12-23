Киностудия Союзмультфильм представила на своем канале в YouTube новый мультфильм Умка на елке. Он стал третьей, последней частью трилогии о полярном медвежонке.

Киностудия "Союзмультфильм" представила на своем канале в YouTube новый мультфильм "Умка на елке". Он стал третьей, последней частью трилогии о полярном медвежонке.Продолжение "Умки", который режиссеры Владимир Попов и Владимир Пекарь сделали в 1969 году (вторая серия вышла в 1970), вышло спустя 50 лет​​​.Автором сценария первых двух серий выступил писатель Юрий Яковлев, который отразил в ней всю любовь и нежность к своей маме, погибшей в блокадном Ленинграде во времена Великой Отечественной войны.Сценарий же новой истории написала Мария Богданова, а знаменитую "Колыбельную медведицы" (во второй серии ее пела Аида Ведищева) исполнила народная артистка Лариса Долина. Картина рассказывает о важности искренней дружбы, семейных взаимоотношений, а также о добром отношении к братьям нашим меньшим.