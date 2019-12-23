Полицейские УВД по ТиНАО устанавливают местонахождение пропавшего без вести Савина Сергея Павловича, 1962 года рождения...

Полицейские УВД по ТиНАО устанавливают местонахождение пропавшего без вести Савина Сергея Павловича, 1962 года рождения, который 11 декабря 2019 года ушел из дома в поселении Киевский, и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.Приметы: славянской внешности, на вид 60 лет, рост 175-180 см, короткая стрижка русого цвета.Был одет: куртка коричневого цвета, штаны синего цвета, замшевые ботинки коричневого цвета.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей, сообщить по телефонам: 8 (495) 850-13-20; 8 (495) 851-00-02 или в службу «102» (c мобильных телефонов – 112).Пресс-служба УВД по ТиНАО(999) 010-51-79