Многие думают, что минеральная вода крайне полезна для здоровья. Но, как оказалось, это не так.

Многие думают, что минеральная вода крайне полезна для здоровья. Но, как оказалось, это не так.Диетолог Елена Соломатина рассказала, что минеральная вода бывает двух видов: столовая и лечебная – сильноминерализованная. Первую можно пить почти без ограничений."Но существуют рекомендации по объему воды вообще. Свою суточную норму можно рассчитать, умножив собственный вес, количество килограммов, на 30 миллилитров. Учитывать надо и ту воду, которая содержится в пище и напитках", – объяснила врач.А вот лечебную минеральную воду нельзя пить без предварительного медицинского обследования. Регулярно потребляя можно получить заболевания, сообщает издание ."Существуют щелочные и кислотные минеральные воды. В зависимости от организма, прежде всего в связи с имеющимися заболеваниями желудочно-кишечного тракта назначаются те или иные. При язве или гастрите кислотные воды нанесут вред больному", – заявила Соломатина.Кроме того, Елена отметила, что не стоит пить воду стаканами. По данным , стоит каждые полчаса делать по паре глотков. Этого будет достаточно для нормальной работы организма.