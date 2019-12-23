В Москве в Башмет Центре выступили участники проекта Международная детская филармония будущего. Юные виртуозы уже играют на профессиональном уровне, а в ближайшее время отправятся на свои первые зарубежные гастроли.

В Москве в Башмет Центре выступили участники проекта "Международная детская филармония будущего". Юные виртуозы уже играют на профессиональном уровне, а в ближайшее время отправятся на свои первые зарубежные гастроли.В свои тринадцать Андрей — уже известный пианист, который завоевал сердца тысяч зрителей "Синей птицы", победитель многих международных конкурсов. Музыка — его жизнь и его мир."По утрам он первым делом отправляется к инструменту. Прямо в пижаме", — рассказывает мать Андрея Филонова Виктория Запорожская.Андрей – мальчик особенный. В детстве он боялся звуков, но все изменилось, когда дома появился синтезатор. Теперь виртуозная игра поражает даже профессионалов. Для Рождественского вечера в Башмет Центре Андрей выбрал произведения Скрябина и Чайковского.Андрей Филонов – солист Международной детской филармонии будущего. За год она объединила десятки юных музыкантов из России и других стран. Маше Головченко девять. На флейте и саксофоне она играет на профессиональном уровне. Мечтает создать свою джазовую группу."Столько желающих у нас сразу выступить, что мы решили развивать тему таких рождественских ежегодных концертов", — рассказала директор Международной детской филармонии будущего, президент Фонда "Искусство на все времена" Лада Меркулова.Двумя рождественскими концертами Детская филармония подводит итоги года. На одной сцене выступают самые талантливые юные музыканты. Открывает вечер полонезом Венявского скрипач Грант Башмет. Партию фортепиано исполняет Ксения Башмет."Формат, по-моему, прекрасный. Выходные дни, два концерта. Набирать сценический опыт – очень важно", — говорит пианистка, куратор музыкальных программ Башмет Центра Ксения Башмет.Фестиваль получился не только музыкальным. Десятилетняя художница Маша Баранова представила свою первую выставку работ — интуитивная живопись маслом и акварелью."Мне кажется, все, когда запускают одуванчики, думают, куда летит каждая пушинка", — говорит она.А еще Маша – фигуристка. На Рождественском фестивале она представила фрагмент своего ледового шоу.Планы на Новый год масштабные: весной музыканты Детской филармонии отправятся в свои первые зарубежные гастроли в итальянский Сан-Ремо.