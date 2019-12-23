Места оказались довольно отдаленными

Владимирское управление гражданской защиты назвало площадки, на которых в Новый год официально разрешили запускать фейерверки. Места оказались теми же, что и в прошлом году:Ленинский район - поле за гипермаркетом «Лента»;Октябрьский район - площадка (пляж) у реки Клязьма;Фрунзенский район - поле за перекрестком улицы Куйбышева и улицы Безыменского;в Загородном - стадион «Прометей».Также в управлении гражданской защиты напоминают, что категорически запрещено:приобретать пиротехнические изделия на улице или стихийных рынках, без необходимых сертификатов соответствия;использовать изделия с истекшим сроком годности, а также с видимыми повреждениями;использовать пиротехнику в закрытых помещениях, на территориях взрывоопасных и пожароопасных объектов, на крышах и лоджиях;допускать детей и подростков к пользованию пиротехникой;переделывать пиротехнику, использовать самодельные пиротехнические изделия;применять пиротехнику при ветре более 5 метров в секунду.