Деликатес продавали жителям соседних регионов

Региональный Россельхознадзор обнаружил серьезные нарушения, когда сотрудники ведомства проверили, как лососевую икру реализуют во Владимирской области.Деликатесом торговали на 9-ти площадках 14 организаций, но фактически все они расположились по одному адресу в Киржаче.Выяснилось, что в регионе продавали икру с давно истекшим сроком годности, а также икру, у которой неизвестен производитель и нет необходимых документов. В общей сложности из оборота изъяли около 30 тонн просроченной продукции.Помимо этого, оказалось, что ветеринарные сертификаты на просроченный деликатес оформляла государственный ветеринарный врач Киржачской районной станции по борьбе с болезнями животных. Сейчас ее отстранили от работы по оформлению документов.