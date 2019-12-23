В течение суток ковровчанин совершил три преступления

Следователем следственного отдела межмуниципального отдела МВД России «Ковровский» завершено расследование уголовного дела в отношении 31-летнего жителя города Коврова. Его обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража) и ч. 1 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью).В ходе предварительного следствия установлено, что летом текущего года в один из дней мужчина совершил сразу три преступления.Находясь на территории неохраняемой стоянки, он увидел, что в автомобиле марки «ВАЗ 21099» открыты окна. Просунув руку в открытое стекло, он похитил завернутые в файл-пакет денежные средства в сумме 8600 рублей.В этот же день вечером между фигурантом и его знакомым произошел конфликт. Мужчины оскорбляли друг друга, после чего обвиняемый ударил ногой своего знакомого, сломав последнему нижнюю челюсть. Уходя из квартиры потерпевшего, злоумышленник похитил планшет стоимостью более 5 тысяч рублей.В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был задержан.В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.