Трагедия произошла поздним вечером в минувшую субботу, 21 декабря, на 21-м километре Калужского шоссе. Во время уборки проезжей части водитель непредумышленно зацепил ковшом двоих рабочих, в результате они скончались на месте.

Московского тракториста заподозрили в случайном убийстве двух коллег, которых он придавил ковшом, передает ТАСС со ссылкой на столичный главк МВД.Трагедия произошла поздним вечером в минувшую субботу, 21 декабря, на 21-м километре Калужского шоссе. Во время уборки проезжей части водитель непредумышленно зацепил ковшом двоих рабочих, в результате они скончались на месте.Перепуганный тракторист никому не сообщил о происшествии, а тела сбросил в расположенный неподалеку колодец. Там их и обнаружили, когда невышедших на смену мужчин принялись искать.Полицейские быстро вышли на подозреваемого, он рассказал о произошедшем. Меру пресечения ему пока не избрали.