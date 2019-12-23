Ни один из 11 претендентов на пост президента Хорватии не смог получить более 50% голосов в первом туре выборов главы государства, который прошел в воскресенье. Обработано 99% бюллетеней.

Ни один из 11 претендентов на пост президента Хорватии не смог получить более 50% голосов в первом туре выборов главы государства, который прошел в воскресенье. Обработано 99% бюллетеней.Первым (29,5%) идет кандидат от оппозиционной Социал-демократической партии Хорватии, бывший премьер-министр Зоран Миланович.Действующий президент Колинда Грабар-Китарович после заняла второе место с результатом 26,7% голосов. А третьим стал певец, музыкант и предприниматель Мирослав Шкоро (24,4% голосов). Остальные восемь кандидатов набрали менее 6% голосов.Таким образом, Грабар-Китарович и Миланович вышли во второй тур; он состоится 5 января 2020 года.Результаты первого тура не стали сенсацией для наблюдателей. При этом фаворитом, по данным соцопросов, являлся именно Миланович. Существенных нарушений в ходе голосования не отмечено, передает ТАСС.