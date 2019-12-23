Профилактические мероприятия прошли в школах района

В школах г. Петушки, Покров, поселка Вольгинский инспекторы по делам несовершеннолетних ОМВД России по Петушинскому району провели со старшеклассниками разъяснительные беседы. Учащиеся узнали о вредном влиянии на организм табака и табачных изделий, в том числе снюса.Полицейские обратили внимание школьников на то, что одна порция снюса содержит в 5 раз больше никотина, чем сигарета. Поэтому у людей, потребляющих такой табак, быстрее развивается привыкание, причем одновременно и физическое, и психологическое. Правоохранители рассказали ребятам о том, как вредные привычки могут не только изменить жизнь человека, но и в одно мгновение эту жизнь разрушить.Учащиеся проявили заинтересованность в беседе. Они задавали сотрудникам полиции вопросы и получали на них квалифицированные ответы. По окончании беседы ребятам показали видеоролик о пагубном влиянии никотиносодержащей продукции на молодой организм.