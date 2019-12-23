В Узбекистане подводят итоги выборов в парламент, результаты должны объявить 23 декабря. По информации Центризбиркома страны, на участки пришли более 70 процентов избирателей.

В Узбекистане подводят итоги выборов в парламент, результаты должны объявить 23 декабря.По информации Центризбиркома страны, на участки пришли более 70 процентов избирателей. Это свыше 13 миллионов человек, сообщает "Россия 24".Работало 10 тысяч участков, в том числе полсотни за рубежом. Серьезных нарушений не было. Это отметили и наблюдатели от Шанхайской организации сотрудничества.На места в нижней палате парламента претендовали представители всех пяти партий, действующих в Узбекистане. Каждая выдвинула по 150 кандидатов по числу избирательных округов.