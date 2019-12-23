Сайтам Яндекс.Видео и Ютуб пригрозили вечной блокировкой в России. По мнению правообладателей, эти сервисы нарушили закон о пиратстве. По данным , издательство Эксмо направило иск с ..

Сайтам "Яндекс.Видео" и "Ютуб" пригрозили вечной блокировкой в России. По мнению правообладателей, эти сервисы нарушили закон о пиратстве.По данным , издательство "Эксмо" направило иск с требованием удалить нелегальную книгу Лю Цысиня "Задача трех тел". Мосгорсуд удовлетворил заявление еще в начале декабря, однако аудиокнига до сих пор находится в свободном доступе на сайтах "Ютуб" и "Яндекс.Видео".Согласно российскому законодательству, после первой жалобы интернет-страница блокируется, пока администраторы не удалят незаконный материал. При повтором нарушении ресурс может быть навсегда заблокирован на территории страны, передает издание "Ведомости".