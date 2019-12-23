Накануне Нового года Анастасия Волочкова предстала перед поклонниками в неожиданном образе. Эксперименты звезды не пришлись по вкусу поклонникам.

Накануне Нового года Анастасия Волочкова предстала перед поклонниками в неожиданном образе. Эксперименты звезды не пришлись по вкусу поклонникам.Известная балерина призналась, что с нетерпением ждет предстоящего праздника. "Стараюсь скрашивать предновогоднюю суету радостью, позитивом, любовью и, конечно моими творческими проектами. На этой неделе мне предстоят еще два спектакля. Я так люблю быть в творчестве и дарить его людям", – поделилась с поклонниками Анастасия Волочкова.Свое сообщение артистка сопроводила снимком, на котором она позирует на фоне белого камина и новогодней елки. Для снимка звезда примерила блестящий костюм, расшитый пайетками. На голове звезды можно заметить необычный убор с острыми иголками.Яркий образ вызвал неоднозначную реакцию пользователей. Многие признались, что не сразу узнали на фотографии. "Витас? Ты ли это?", – поинтересовался один из подписчиков. "Тоже так подумал сначала", – согласился с ним другой комментатор.22 Дек 2019 в 5:02 PSTМатериал дополняется.