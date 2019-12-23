15 января президент РФ Владимир Путин обратится с посланием к Федеральному собранию, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

15 января президент РФ Владимир Путин обратится с посланием к Федеральному собранию, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Он напомнил, что президент имеет право в любое время обратиться с посланием к Федеральному собранию, "здесь ничего необычного нет".По словам Пескова, в настоящее время глава государства только начинает работу над содержанием послания.Как сообщил РИА Новости сенатор Олег Морозов, все члены Совета Федерации смогут присутствовать при оглашении послания президента, несмотря на то, что оно пройдет на так называемой "региональной" неделе, когда сенаторы работают в субъектах РФ.Весенняя сессия Совфеда стартует 22 января. Ранее сообщалось, что 23 декабря сенаторы собрались на последнее заседание в осенней сессии.