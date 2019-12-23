Всероссийский научно-исследовательский институт труда сообщил, что самой востребованной профессией в стране — продавец-кассир.

Всероссийский научно-исследовательский институт труда сообщил, что самой востребованной профессией в стране — продавец-кассир.На втором и третьем месте рейтинга оказались повара и педагоги профобучения и профобразования, передает РИА Новости.Также в первой десятке наиболее востребованных профессий оказались юристы, соцработники, специалисты по закупкам, медсестры и педагоги дополнительного образования.Эти данные отличаются от рейтинга Минтруда. Так, последний рейтинг министерства труда возглавили рабочие-строители. Также в первую десятку вошли работники металлообрабатывающих и машиностроительных производств, водители и операторы подвижного оборудования, операторы промышленных установок, руководители. Но в министерстве объяснили, что для составления рейтинга изучают вакансии службы занятости.