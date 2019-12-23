По информации ГИБДД, пострадавший был доставлен в больницу

Во Владимире утром 23 декабря на улице Чайковского водитель «Шевроле» сбил на пешеходном переходе 20-летнего владимирца. По информации ГИБДД, пострадавший был доставлен в больницу.Ранним утром на улице было темно. В соцсетях жители Владимира поделились мнением, что одной из причин аварии послужила недостаточная освещенность перехода. Ранее общественная организация «Народный контроль» уже обращала внимание на отсутствие света на переходах в том районе.