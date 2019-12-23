Пассажиры могут сэкономить 4 рубля за одну поездку

С 23 декабря во Владимире начала действовать скидка на проезд в автобусах и троллейбусах. Но воспользоваться ими могут только держатели карт платежной системы VISA. При оплате через валидатор билет будет стоить дешевле на 4 рубля. Получается, что проехаться на автобусе теперь можно за 20 рублей, а в троллейбусе - за 19.Директор компании "Владикард" Владимир Капп рассказал, что инициатором этой акции стала компания VISA. Скидки действуют для всех владельцев платежных карт этой системы вне зависимости от банка.23 и 24 декабря акция действует лишь в тестовом режиме. Но вскоре она начнет работать официально, о владимирцам сообщат отдельно. Организаторы уверяют, что скидка будет действовать и после Нового года.