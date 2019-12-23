От удара электрическим током погиб 13-летний подросток, когда залез на железнодорожный вагон во Владивостоке, чтобы сделать селфи.

Дальневосточная железная дорога сообщает, что от удара электрическим током погиб 13-летний подросток, когда залез на железнодорожный вагон во Владивостоке, чтобы сделать селфи.Инцидент произошел на станции Гайдамак, передает РИА Новости.По предварительной информации, ребенок проигнорировал знаки "Осторожно, электрическое напряжение!", установленные на опорах контактной сети и цистерне, залез на вагон и оказался под устройствами контактной сети с рабочим напряжением 27,5 кВ, в результате чего был смертельно поражен током.Это уже третий случай гибели подростка на полигоне железной дороги с начала 2019 года. В прошлом году подобных случаев было шесть.