Наталья Подольская показала стройные подтянутые ноги и идеальный пресс. Жена
музыканта Владимира Преснякова таким образом ответила на критику Ксении Собчак.
Наталья Подольская показала стройные подтянутые ноги и идеальный пресс. Жена
музыканта Владимира Преснякова таким образом ответила на критику Ксении Собчак.
37-летняя певица разместила в соцсети кадр, на
котором предстала в черно-розовом
боди. "Срочно выкладываю, пока мне не стукнуло 40... Вовка, прости! Ты единственный", – подписала фото Наталья
Подольская.
Снимок стал реакцией на
слова Ксении Собчак о том, что 40-летним женщинам должно быть стыдно оголять
свои прелести. Снимок исполнительницы доказал, что и в среднем возрасте можно
оставаться сексуальной и привлекательной. На нем Наталья Подольская
выглядит по молодежному дерзко.
Поклонники поддержали супругу Преснякова и одарили массой
комплиментов. У многих потекли слюнки от фигуры знаменитости. "Как твоему Вовке повезло. Красавица",
"Смело!!! Молодец Наташа!!! Вовка, не ругай ее", "У Наташи классная
стройная фигура сногсшибательная и сексуальная, мне нравится", "В 40 вы
будете еще краше, красавица", "Наташа, вы – огонь", – прокомментировали пост
подписчики.
23 Дек 2019 в 1:08 PST
Однако нашлись
и те, кто подверг критике. Они увидели следы фотошопа на
снимке и решили, что если певица хочет себя показывать во всей красе, то кадры
должны быть максимально правдивыми.
Примечательно,
что Владимир Пресняков пока не отреагировал на фото жены. Возможно, что он не
против того, чтобы оголялась на публике.