Наталья Подольская показала стройные подтянутые ноги и идеальный пресс. Жена музыканта Владимира Преснякова таким образом ответила на критику Ксении Собчак.

Наталья Подольская показала стройные подтянутые ноги и идеальный пресс. Женамузыканта Владимира Преснякова таким образом ответила на критику Ксении Собчак.37-летняя певица разместила в соцсети кадр, накотором предстала в черно-розовомбоди. "Срочно выкладываю, пока мне не стукнуло 40... Вовка, прости! Ты единственный", – подписала фото НатальяПодольская.Снимок стал реакцией наслова Ксении Собчак о том, что 40-летним женщинам должно быть стыдно оголятьсвои прелести. Снимок исполнительницы доказал, что и в среднем возрасте можнооставаться сексуальной и привлекательной. На нем Наталья Подольскаявыглядит по молодежному дерзко.Поклонники поддержали супругу Преснякова и одарили массойкомплиментов. У многих потекли слюнки от фигуры знаменитости. "Как твоему Вовке повезло. Красавица","Смело!!! Молодец Наташа!!! Вовка, не ругай ее", "У Наташи класснаястройная фигура сногсшибательная и сексуальная, мне нравится", "В 40 выбудете еще краше, красавица", "Наташа, вы – огонь", – прокомментировали постподписчики.23 Дек 2019 в 1:08 PSTОднако нашлисьи те, кто подверг критике. Они увидели следы фотошопа наснимке и решили, что если певица хочет себя показывать во всей красе, то кадрыдолжны быть максимально правдивыми.Примечательно,что Владимир Пресняков пока не отреагировал на фото жены. Возможно, что он непротив того, чтобы оголялась на публике.