Яна Рудковская вместе с мужем, прославленным фигуристом Евгением Плющенко побывала в больнице. Женщина высказала специалисту свои опасения.
<a href="https://33live.ru/novosti/23-12-2019-vrach-zatknul-rot-zaiknuvshejsya-o-rake-rudkovskoj.html" target="_blank">Врач заткнул рот заикнувшейся о раке Рудковской</a> - Яна Рудковская вместе с мужем, прославленным фигуристом Евгением Плющенко побывала в больнице. Женщина высказала специалисту свои опасения.
[url=https://33live.ru/novosti/23-12-2019-vrach-zatknul-rot-zaiknuvshejsya-o-rake-rudkovskoj.html]Врач заткнул рот заикнувшейся о раке Рудковской[/url] - Яна Рудковская вместе с мужем, прославленным фигуристом Евгением Плющенко побывала в больнице. Женщина высказала специалисту свои опасения.