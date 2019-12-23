Яна Рудковская вместе с мужем, прославленным фигуристом Евгением Плющенко побывала в больнице. Женщина высказала специалисту свои опасения.21 Дек 2019 в 3:14 PSTМатериал дополняется

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