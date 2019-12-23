Газовые споры между Россией и Украиной закончились заключением определенных договоренностей. Сообщается, что сторонам удалось найти понимание не только по экономическим, но и частично по политическим вопросам.

Газовые споры между Россией и Украиной закончились заключением определенных договоренностей. Сообщается, что сторонам удалось найти понимание не только по экономическим, но и частично по политическим вопросам.Сообщение с пометкой "Слухи" опубликовал телеграм-канал Легитимный. "Кроме всех прочих "газовых договоренностей" между Украиной и Россией существуют "скрытые" не публичные устные договоренности, которые касаются политической части", – со ссылкой на собственные источники сообщили авторы.Сообщается, что исполнение своих обязательств украинской стороной гарантировал лично помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак. Частично скрытые политические договоренности, которые удалось достичь Москве и Киеву, касаются главы "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука и его активов на Украине. "Источник дополняет, что ходят слухи, что было обещано "не сажать" Медведчука (хотя иллюзию будут создавать)", – подчеркнул Легитимный в "Телеграме".Материал дополняется.