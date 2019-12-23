За прошедшую неделю на территории Владимирской области зарегистрировано 55 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими в них людьми.

За прошедшую неделю на территории Владимирской области зарегистрировано 55 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими в них людьми, в которых 6 человек погибли и 64 получили ранения различной степени тяжести, в том числе травмированы 7 детей.Произошло 348 дорожных происшествий с материальным ущербом. Сотрудниками Госавтоинспекции области выявлено 65 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, либо отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования.Петушинский район.По предварительной информации, 16 декабря 2019 г. в 14.50 на 118 км автодороги М-7 «Волга» вне населенного пункта водитель автомобиля «Джили-Эмгранд» 1967 г.р. допустил съезд в правый кювет по ходу движения транспортного средства и опрокидывание автомобиля. В результате ДТП пассажир автомобиля «Джили» 1972 г.р. с диагнозом: СГМ, ссадины, направлен на амбулаторное лечение; пассажир автомобиля «Джили» 2018 г.р. с диагнозом: ушибленная травма головы, госпитализирована.Фрунзенский район.По предварительной информации, 17 декабря 2019 г. в 07.20 у дома 27 по ул. Комиссарова г. Владимира водитель автобуса Волгабас 1969 г.р. перед нерегулируемом пешеходном переходом допустил резкое торможение, в результате в салоне автобуса упал пассажир 1963 г.р. В результате ДТП пассажир автобуса с диагнозом: ЗЧМТ, СГМ, направлен на амбулаторное лечение.Собинский район.По предварительной информации, 18 декабря 2019 г. в 09.30 на 162 км автодороги М-7 «Волга» водитель автомобиля «MАН» 1959 г.р. допустил выезд на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем «КАМАЗ» под управлением водителя 1957 г.р. В результате ДТП водитель автомобиля «КАМАЗ» с диагнозом: ЧМТ, СГМ, скальпированной раны головы, госпитализирован.Ковровский район.По предварительной информации, 19 декабря 2019 г. в 11.25 у дома 83 на ул. Челюскинцев г. Коврова водитель автомобиля «Форд-С-Макс» 1993 г.р. при выезде с второстепенной дороги на главную допустил столкновение с автомобилем «ЗАЗ-Таврия» под управлением водителя 1971 г.р. После чего автомобили «Форд» и «ЗАЗ-Таврия» совершили наезд на остановившийся на перекрестке автомобиль «Фиат-FST0E4» под управлением водителя 1975 г.р. В результате ДТП водитель автомобиля «ЗАЗ» с диагнозом: ушиб шейного отдела позвоночника, и пассажир автомобиля «ЗАЗ» 2010 г.р. с диагнозом: ушиб левого колена, направлены на амбулаторное лечение.Октябрьский район.По предварительной информации, 20 декабря 2019 г. в 10.00 у дома по ул. Горького г. Владимира водитель автомобиля «Киа–Рио» 1984 г.р. допустил выезд на запрещающий сигнал светофора, в результате чего совершил столкновение с движущейся слева на разрешающий сигнал светофора автомашиной «Сузуки–Гранд Витара» под управлением водителя 1980 г.р. В результате ДТП водитель автомобиля «Киа» с диагнозом: ЗЧМТ, СГМ, и пассажир автомобиля «Киа» 1963 г.р. с диагнозом: ушибленная рана лба, направлены на амбулаторное лечение.Суздальский район.По предварительной информации, 21 декабря 2019 г. в 16.30 на 1 км автодороги Романово - Весь водитель автомобиля «Тойота-Авенсис» 1984 г.р. допустил выезд на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где произошло столкновение с движущимся навстречу в прямом направлении автомобилем «ЗАЗ-Сенс» под управлением водителя 1956 г.р. После чего водитель «Тойота», оставив автомобиль, скрылся с места происшествия. В ходе оперативно-розыскных мероприятий был задержан. В результате ДТП пассажир автомобиля «ЗАЗ-Сенс» 1955 г.р. с диагнозом: ушиб шейного отдела позвоночника, госпитализирована.Петушинский район.По предварительной информации, 22 декабря 2019 г. в 18.00 на 121 км автодороги М-7 «Волга» водитель автомобиля «МАН» 1973 г.р. допустил наезд на металлическое ограждение, разделяющее транспортные потоки встречных направлений. После ДТП от автомобиля «МАН» отлетели предметы в автомобиль «Шевроле-Круз» под управлением водителя 1996 г.р., который двигался во встречном направлении по левой полосе в сторону г.Москва. В результате ДТП водитель автомобиля «МАН» скончался от полученных телесных повреждений.