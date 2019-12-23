23.12.2019

2019-12-23 12:00:03

Юного жителя Владимирской области будут судить за осквернение храма и серию краж

Во Владимирской области завершено расследование уголовного дела в отношении 18-летнего жителя Петушинского района. Ему предъявлено обвинение в краже, умышленном уничтожении чужого имущества, вандализме.

По информации регионального УМВД, осенью прошлого года обвиняемый совершил кражу денег из торгового павильона в Петушках. Этой зимой он разбил бутылкой стекло автомобиля, похитил из кабины два телефона, из другого автомобиля - плеер и автомагнитолу, а в июне из автомобиля своих знакомых - сотовый телефон, кошелек с денежными средствами и банковскими картами. Обвиняемый также оказался причастен к кражам денежных средств из кассы магазина в городе Петушки и из храма в одной из деревень района. Кроме того, в апреле обвиняемый, разбив окно, проник в храм, в котором ранее совершил кражу денег, разбросал церковную утварь, листовые иконы, погнул металлические кресты и оставил непристойные надписи на стенах. Молодой человек, задержанный сотрудниками полиции на территории района, в содеянном сознался, пояснив, что совершил преступление из хулиганских побуждений. Противоправными действиями злоумышленника собственникам был нанесен ущерб на сумму более 55 тысяч рублей. Часть похищенного имущества была изъята. Доказана причастность обвиняемого к 9 эпизодам противоправной деятельности.

Материалы уголовных дел, соединенных в одно производство, направлены в суд.