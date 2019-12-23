Звезда Первого канала Юлия Барановская призналась, что
планирует вновь выйти замуж. Также телеведущая прокомментировала слухи о своей
беременности.
Звезда Первого канала Юлия Барановская призналась, что
планирует вновь выйти замуж. Также телеведущая прокомментировала слухи о своей
беременности.
Знаменитость с удивлением узнала, что есть люди, которые надеются на ее воссоединение с футболистом Андреем
Аршавиным. Более того, в Сети ходят слухи, что экс-супруги планируют свадьбу.
Юлии Барановской пришлось высказаться по поводу появившихся сплетен.
Звезда Первого канала заявила, что с отцом своих детей Андреем Аршавиным "тайный"
роман не крутит.
"Нет, это не правда! Замуж выйду точно. И точно не за
Аршавина!" – сказала знаменитость отвечая на вопросы фанатов в "Сторис" "Инстаграм".
Также теледива опровергла информацию о собственной якобы беременности.
"Это неправда. И я каждый раз думаю, как можно в это верить? Куда я,
по-вашему, живот прячу? Или снимаю перед выходом из дома?" – сказала Юлия.
Напомним, у телеведущей и футболиста Андрея
Аршавина трое детей: 13-летний Артем, 11-летняя Яна и семилетний Арсений.
Спортсмен ушел от возлюбленной, с которой жил в незарегистрированных отношениях,
когда та носила под сердцем младшего из наследников.
22 Дек 2019 в 12:50 PST
После громкого расставания Аршавин не видел отпрысков без
малого шесть лет. Андрея малыши не интересовали. В этом, 2019
году, экс-избранник внезапно вспомнил об отцовском долге и возобновил
отношения с отпрысками.