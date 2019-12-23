Звезда Первого канала Юлия Барановская призналась, что планирует вновь выйти замуж. Также телеведущая прокомментировала слухи о своей беременности.

Звезда Первого канала Юлия Барановская призналась, чтопланирует вновь выйти замуж. Также телеведущая прокомментировала слухи о своейбеременности.Знаменитость с удивлением узнала, что есть люди, которые надеются на ее воссоединение с футболистом АндреемАршавиным. Более того, в Сети ходят слухи, что экс-супруги планируют свадьбу.Юлии Барановской пришлось высказаться по поводу появившихся сплетен.Звезда Первого канала заявила, что с отцом своих детей Андреем Аршавиным "тайный"роман не крутит."Нет, это не правда! Замуж выйду точно. И точно не заАршавина!" – сказала знаменитость отвечая на вопросы фанатов в "Сторис" "Инстаграм".Также теледива опровергла информацию о собственной якобы беременности."Это неправда. И я каждый раз думаю, как можно в это верить? Куда я,по-вашему, живот прячу? Или снимаю перед выходом из дома?" – сказала Юлия.Напомним, у телеведущей и футболиста АндреяАршавина трое детей: 13-летний Артем, 11-летняя Яна и семилетний Арсений.Спортсмен ушел от возлюбленной, с которой жил в незарегистрированных отношениях,когда та носила под сердцем младшего из наследников.22 Дек 2019 в 12:50 PSTПосле громкого расставания Аршавин не видел отпрысков безмалого шесть лет. Андрея малыши не интересовали. В этом, 2019году, экс-избранник внезапно вспомнил об отцовском долге и возобновилотношения с отпрысками.