Окончание войны в Донбассе было ключевым предвыборным обещанием Владимира Зеленского. Теперь президент идет в отказ: он дал понять, что прекращать боевые действия не намерен.

Окончание войны в Донбассе было ключевым предвыборным обещанием Владимира Зеленского. Теперь президент идет в отказ: он дал понять, что прекращать боевые действия не намерен.На недавних переговорах в нормандском формате стороныдоговорились продолжить отвод подразделений на линии фронта. Владимир Зеленскийрассказал о готовящемся разведении сил на трех участках. Между тем президентРоссии Владимир Путин призывал украинского коллегу договориться об отводе войскна всей линии фронта.Любопытные подробности переговоров в Париже озвучил главаМИД России Сергей Лавров. Инициативу Путина Зеленский отверг, рассказал глававедомства. "У него, видимо, даже по этому вопросу связаны руки", -недоумевает министр.Лавров попытался объяснить упрямство . Министрпредположил, что украинский лидер зависим от сил, которые не хотят прекращенияконфликта. "Либо просто понимает, что у него могут быть проблемы дома", -сказал глава внешнеполитического ведомства в эфире Первого канала.Зеленский - это единственный кандидат в президенты, который обязательно исполнит свои обещания!Так как он ничего вам не обещал и ничего вам не должен— Вашингтонский Обком (@_Fashington)Саммит в нормандском формате прошел в Париже 9 декабря.Результаты встречи скромные: стороны подтвердили приверженность минскимсоглашениям, договорились продолжить отвод подразделений и обменять заключенныхпо формуле "всех на всех".Но даже во время переговоров двух лидеров огонь на Донбассене прекращался. Украинские силовики вели обстрел позиций республик Донбасса. ВДонецке и Луганске на уже не надеются, да и украинцы стремительноразочаровываются: за последние несколько месяцев рейтинг президента рухнул на20%.