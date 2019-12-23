Окончание войны в Донбассе было ключевым предвыборным обещанием Владимира Зеленского. Теперь президент идет в отказ: он дал понять, что прекращать боевые действия не намерен.
Окончание войны в Донбассе было ключевым предвыборным обещанием Владимира Зеленского. Теперь президент идет в отказ: он дал понять, что прекращать боевые действия не намерен.
На недавних переговорах в нормандском формате стороны
договорились продолжить отвод подразделений на линии фронта. Владимир Зеленский
рассказал о готовящемся разведении сил на трех участках. Между тем президент
России Владимир Путин призывал украинского коллегу договориться об отводе войск
на всей линии фронта.
Любопытные подробности переговоров в Париже озвучил глава
МИД России Сергей Лавров. Инициативу Путина Зеленский отверг, рассказал глава
ведомства. "У него, видимо, даже по этому вопросу связаны руки", -
недоумевает министр.
Лавров попытался объяснить упрямство . Министр
предположил, что украинский лидер зависим от сил, которые не хотят прекращения
конфликта. "Либо просто понимает, что у него могут быть проблемы дома", -
сказал глава внешнеполитического ведомства в эфире Первого канала.
Зеленский - это единственный кандидат в президенты, который обязательно исполнит свои обещания!
Так как он ничего вам не обещал и ничего вам не должен
— Вашингтонский Обком (@_Fashington)
Саммит в нормандском формате прошел в Париже 9 декабря.
Результаты встречи скромные: стороны подтвердили приверженность минским
соглашениям, договорились продолжить отвод подразделений и обменять заключенных
по формуле "всех на всех".
Но даже во время переговоров двух лидеров огонь на Донбассе
не прекращался. Украинские силовики вели обстрел позиций республик Донбасса. В
Донецке и Луганске на уже не надеются, да и украинцы стремительно
разочаровываются: за последние несколько месяцев рейтинг президента рухнул на
20%.