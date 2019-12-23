Американский журнал The Week остался верен своим традициям и разместил на обложке своего последнего в году номера карикатуру на главные фигуры мировой политики. В Сети оценили творчество художников.

Американский журнал The Week остался верен своим традициям и разместил на обложке своего последнего в году номера карикатуру на главные фигуры мировой политики. В Сети оценили творчество художников.Благодаря фантазии художника, самые яркие политические фигуры 2019 года собрались на Красной площади. В самом центре композиции авторы изобразили схватку Владимира Зеленского и Дональда Трампа.Президент Украины и американский лидер занимаются перетягиванием ракетной установки с подарочным бантом. Очевидно, что это аллюзия на споры двух стран о военной помощи. Дональд Трамп дорого поплатился за намек на возможное сворачивание программы – члены Демократической партии запустили процедуру импичмента. Ну а Владимир Зеленский на своей карикатуре выглядит скорее испуганным, чем обозленным, что полностью соответствует поведению бывшего шоумена во время серьезных переговоров с лидерами других стран.Присутствует на обложке и Владимир Путин. Примечательно, что президент России участия во всеобщей свалке не принимает и наблюдает за всем сверху. На летающих санях, запряженных оленями, он поднимается в небо и машет тем, кто остался внизу.Уходящий год глазами журнала THE WEEK.Обратите внимание, что сюжет разворачивается на Красной площади��— Юлия Витязева (@Vityzeva)Пользователи Сети оценили такой взгляд на распределение сил на политической арене мира. "Мы становимся центром Вселенной?", – цитирует "" одного из комментаторов. "А где же еще праздновать Новый год агентам российского президента", – поддержал его шутку другой. Ну а больше всего насмешек досталось Владимиру Зеленскому и Дональду Трампу.