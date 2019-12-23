Певица Анастасия Каменских довольно часто показывает поклонникам свои экстравагантные костюмы. Вот и в этот раз девушка не изменила себе.

Певица Анастасия Каменских довольно часто показывает поклонникам свои экстравагантные костюмы. Вот и в этот раз девушка не изменила себе.Певица вышла в свет в весьма любопытном наряде, который привлек внимание к достоинствам ее фигуры. Нарядившись в черное платье, девушка тем не менее обнажила свои длинные стройные ноги. Ее наряд больше напоминает пикантное боди с декольте, которое сверху накрыли кружевной тканью. Впрочем, нельзя не отметить, что на знаменитость такой экстравагантный костюм смотрится замечательно."Вы уже смотрите СТБ ? Сегодня будет крутой эфир, финал 10 сезона X-Factor Украина.☺️ И мой любимый участник Веллбой покажет то, чего вы точно не ожидали увидеть, а также исполнит свою авторскую песню! Он трудолюбивый, талантливый, ни на кого не похожий, со своей неповторимой харизмой. Поддержите его! ♥️🙏🏻", – написала Анастасия на своей странице в социальной сети "Инстаграм".Впрочем, внимание поклонников привлек не столько текст, сопровождающий публикацию, а внешний вид украинской исполнительницы. Пользователи отметили, что Каменских выглядит совершенно роскошно, несмотря на всю эпатажность наряда."Настя ты женщина огонь🔥🔥🔥" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – прим.ред.), "Невероятно красивая😍❤️ ", "Офигенный наряд 🤤 ", "Платье🔥🔥🔥Настя, шикарная!! ", "Я без ума, как я это увидела, я была в шоке – это такая красота, я таю, красотка, какая она очень красивая 😻😻😻😻😍😍💕💕💕", "Красотка!!!! Лучшая из лучших!!!🌷🌷🌷🌷🌷 Люблю", – написали восторженные пользователи.21 Дек 2019 в 10:25 PST