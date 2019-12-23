2019-12-23 12:20:03
2019-12-23 12:20:03
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/ Тема: Жители микрорайона Оргтруд готовы выйти из состава Владимира
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(обновлено: ) Источник: www.vladtv.ru
Ради доступной медицины жители микрорайона Оргтруд готовы отказаться от статуса городских. По их словам, поселковые медучреждения имеют больше прав, чем их районная седьмая больница.
Уничтожить седьмую городскую больницу - цель областного департамента здравоохранения, уверены жители микрорайона Оргтруд. Здесь закрыли круглосуточный стационар, в июле этого года - пункт скорой помощи, теперь неотложку приходится ждать по шесть часов. На очереди - педиатрического отделения.
Николай Николаев, житель Оргтруда: «У меня внучка вот такая маленькая. На руках не сидит. Бегать ей постоянно надо. Доехать надо до Владимира, а ее не удержать. Час туда, час там, час обратно. Три часа, чтобы там ей какую-нибудь инъекцию сделать, прививку».
Официально к больнице прикреплены почти 800 детей. Фактически - более тысячи. Без приема педиатров больница совсем останется без денег, уверенны жители. Но самое главное - мамам с малышами придется в дождь и мороз ездить на переполненном автобусе в областную детскую больницу.
Галина Александрова, жительница: «Раньше мы записывались по телефону. Сейчас мы не можем. Сейчас надо идти к терапевту, с утра их не застанешь, но талонов здесь нет! Мы звоним - талонов нет!»
- Все наши жители по очереди стояли в пикете. Под дождем, под холодом. И ни разу губернатор не вышел, не пригласил в приемную.
Жители выходят на митинг уже четвертый раз. Но результата до сих пор нет. Обещанные койки сестринского ухода, лицензия стоматологического кабинета, физиокабинет - остались на бумагах.
Оксана Свиридова, жительница Оргтруда, член инициативной группы жителей: «- На сегодняшний день два отделения закрыты, третье отделение, да, мы не знаем, что случится. Может отстоим, может не отстоим. То есть потихонечку наша больница придет к нулю. - А сейчас в больнице принимают какие-то врачи? - В больнице принимают все врачи, терапевты, хирург, гинеколог, невролог. Рентген мы можем сделать».
Люди собирают подписи под обращением, они намерены направить его министру здравоохранения Веронике Скворцовой. И готовы на радикальные меры - выйти из состава Владимира. Сельские больницы (до 2004 года Оргтруд был в составе Камешковского района) получают больше поддержки.
Ольга Павловская, Александр Чернышев
«Вести-Владимир»