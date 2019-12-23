23.12.2019

2019-12-23 12:20:03

Жители микрорайона Оргтруд готовы выйти из состава Владимира

Ради доступной медицины жители микрорайона Оргтруд готовы отказаться от статуса городских. По их словам, поселковые медучреждения имеют больше прав, чем их районная седьмая больница.

Уничтожить седьмую городскую больницу - цель областного департамента здравоохранения, уверены жители микрорайона Оргтруд. Здесь закрыли круглосуточный стационар, в июле этого года - пункт скорой помощи, теперь неотложку приходится ждать по шесть часов. На очереди - педиатрического отделения.

Николай Николаев, житель Оргтруда: «У меня внучка вот такая маленькая. На руках не сидит. Бегать ей постоянно надо. Доехать надо до Владимира, а ее не удержать. Час туда, час там, час обратно. Три часа, чтобы там ей какую-нибудь инъекцию сделать, прививку».

Официально к больнице прикреплены почти 800 детей. Фактически - более тысячи. Без приема педиатров больница совсем останется без денег, уверенны жители. Но самое главное - мамам с малышами придется в дождь и мороз ездить на переполненном автобусе в областную детскую больницу.

Галина Александрова, жительница: «Раньше мы записывались по телефону. Сейчас мы не можем. Сейчас надо идти к терапевту, с утра их не застанешь, но талонов здесь нет! Мы звоним - талонов нет!»

- Все наши жители по очереди стояли в пикете. Под дождем, под холодом. И ни разу губернатор не вышел, не пригласил в приемную.

Жители выходят на митинг уже четвертый раз. Но результата до сих пор нет. Обещанные койки сестринского ухода, лицензия стоматологического кабинета, физиокабинет - остались на бумагах.

Оксана Свиридова, жительница Оргтруда, член инициативной группы жителей: «- На сегодняшний день два отделения закрыты, третье отделение, да, мы не знаем, что случится. Может отстоим, может не отстоим. То есть потихонечку наша больница придет к нулю. - А сейчас в больнице принимают какие-то врачи? - В больнице принимают все врачи, терапевты, хирург, гинеколог, невролог. Рентген мы можем сделать».

Люди собирают подписи под обращением, они намерены направить его министру здравоохранения Веронике Скворцовой. И готовы на радикальные меры - выйти из состава Владимира. Сельские больницы (до 2004 года Оргтруд был в составе Камешковского района) получают больше поддержки.

Ольга Павловская, Александр Чернышев

«Вести-Владимир»

