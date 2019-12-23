Этим утром на Камчатке произошло жуткое ДТП – пассажирский автобус съехал в кювет и перевернулся. В салоне находился 21 человек.

Этим утром на Камчатке произошло жуткое ДТП – пассажирский автобус съехал в кювет и перевернулся. В салоне находился 21 человек.Авария произошла в Елизовском районе. Транспортное средство двигалось по маршруту "Петропавловск-Камчатск – Усть-Камчатск". В результате ДТП пострадало три человека, однако госпитализация им не понадобилась.Всем потерпевшим была оказана медицинская помощь. Кроме того, пассажирам были доставлены горячее питье и средства обогрева, сообщает . Сейчас в Камчатском крае держится температура около 20 градусов мороза.