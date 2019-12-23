Главный тренер московского хоккейного клуба Спартак Олег Знарок поделился впечатлениями от победы над Барысом (3:1) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Главный тренер московского хоккейного клуба "Спартак" Олег Знарок поделился впечатлениями от победы над "Барысом" (3:1) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ)."Матч получился тяжелый. Мы, и правда, неплохо начали, но удалений было у нас многовато, да и нам не дали сыграть в большинстве, – заявил Знарок, слова которого приводит пресс-служба "Спартака". – Все ребята бились до конца, всех с победой. Молодцы".Москвичи одержали третью победу кряду, ранее "красно-белые" взяли верх в противостоянии с "Сочи" (5:4 ОТ), а до этого разгромили "Витязь" (6:0)."Можно ли сказать, что вышли на пик формы? Ничего не могу сказать по этому поводу. Я думаю, что мы можем играть еще лучше", – подытожил наставник столичной команды."Спартак" с 49 очками занимает пятое место в Западной конференции. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ "красно-белые" в среду, 25 декабря, на выезде сыграют с новосибирской "Сибирью".