Страховые пенсии неработающим пенсионерам в России будут проиндексированы на 6,3% с 1 января 2021 года, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Страховые пенсии неработающим пенсионерам в России будут проиндексированы на 6,3% с 1 января 2021 года, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."Страховые пенсии неработающих пенсионеров будут проиндексированы с 1 января 2021 года на 6,3%, то есть выше инфляции. И в последующие годы индексация пенсий также будет выше инфляции", - заявила Голикова на совместном заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам, сообщает