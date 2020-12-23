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<a href="https://33live.ru/novosti/23-12-2020-amerikanskij-kompozitor-obratilsya-v-policiyu-v-moskve.html" target="_blank">Американский композитор обратился в полицию в Москве</a> - Американский композитор родом из Санкт-Петербурга обратился в полицию в Москве, передает . Мужчина рассказал, что стал жертвой мошенников. С карты музыканта пропала почти 61 тысяча рублей. ..