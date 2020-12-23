Избранный президент США Джо Байден заявил, что компрометирующие сведения о его сыне Хантере являются российской дезинформацией. Высказывание американского политика прокоментировал эксперт Илья Кравченко.

Избранный президент США Джо Байден заявил, что компрометирующие сведения о его сыне Хантере являются "российской дезинформацией". Высказывание американского политика прокоментировал эксперт Илья Кравченко.Кандидат политических наук назвал заявление Джо Байдена продолжением курса Вашингтона на демонизацию Москвы. По его словам, новоизбранный президент пытается переключить внимание общества на мнимые угрозы. Политик пользуется тем, что все американские партии негативно относятся к России.В беседе с телеканалом "360" Кравченко отметил, что уже скоро Байден станет новым президентом Соединенных Штатов, и поэтому ему сейчас важно очистить репутацию своего сына Хантера, скандал вокруг которого подогрел нынешний глава Белого дома Дональд Трамп."Байден щепетильно и трепетно относится ко всему, что связано с этой историей", – подчеркнул эксперт.В октябре на страницах New York Post появился скандальный материал о Хантере Байдене. Журналисты сообщили, что нашли в его ноутбуке письма, адресованные украинским бизнесменам.Затем в Сети появился ролик, где сын новоизбранного президента находится в неадекватном состоянии.Напомним, выборы американского президента состоялись 3 ноября. Джо Байден получил 306 голосов выборщиков, его соперник Дональд Трамп – 232. Сразу после оглашения предварительных итогов нынешний глава Белого дома обвинил оппонента в манипуляциях с голосами в ряде штатов.