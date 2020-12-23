На создание учреждения планируется потратить 10,8 млн рублей.

Во второй половине следующего года во Владимирской области откроют центр непрерывного повышения профмастерства для педагогов. Об этом рассказали в пресс-службе обладминистрации.Новая организация станет подразделением ведомства, осуществляющего деятельность по госпрограммам на базе Владимирского института развития образования.Основное назначение Центра – непрерывное совершенствование навыков воспитателей и адаптация к современным условиям работы.На создание Центра планируется потратить 10,8 млн рублей. Регион оплатит деятельность учреждения, жалованье сотрудникам, аренду помещений, коммуналку, командировки и дополнительное профобразование.