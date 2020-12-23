“Новогодняя карусель”. Традиционная межрегиональная праздничная выставка-ярмарка с таким названием в 19-й раз открылась в Экспоцентре Торгово-промышленной палаты Владимирской

“Новогодняя карусель”. Традиционная межрегиональная праздничная выставка-ярмарка с таким названием в 19-й раз открылась в Экспоцентре Торгово-промышленной палаты Владимирской области. Свою продукцию представляют 20 регионов России. Одежда, аксессуары, сувениры, продукты питания, товары для красоты и здоровья – всё это можно найти на выставке-ярмарке. К Новому году покупатели выбирают здесь красивые и полезные подарки для родных и