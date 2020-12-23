Представитель регионального управления Роспотребнадзора Людмила Константинова рассказала о продлении действий санитарных правил для образовательных организаций, введённых из-за пандемии Covid-19 до января 2022 года.

Представитель регионального управления Роспотребнадзора Людмила Константинова рассказала о продлении действий санитарных правил для образовательных организаций, введённых из-за пандемииCovid-19 до января 2022 года.Одним из важных аспектов, отражённого как в санитарных требованиях, так и в методических рекомендациях, является разобщение детей. Что касается дошкольных организаций – это минимизация контактов и обеспечение групповой изоляции.Допускается проведение новогодних мероприятий в музыкальных, спортивных помещениях при соблюдении санитарно-эпидемиологических требований (обработка зала, влажная уборка с помощью моющих дезинфицирующих средств, проветривание, дезинфекция воздуха с использованием бактерицидных циркуляторов).На утренниках не допускается присутствие родителей, приглашённых артистов, аниматоров, фотографов. В школах новогодние мероприятия могут проводиться по графику, отдельно для каждого класса, с последующей обработкой и дезинфекцией зала. На них не допускаются лица, не связанные с деятельностью образовательной организации.