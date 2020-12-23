Аналогичную сумму на эти же цели собрали местные жители в виде добровольных пожертвований. Напомним, по программе самообложения селян государственная поддержка составляет 50 %.

Ещё 18 городов и районов Владимирской области получат почти 2,4 млн рублей на развитие инфраструктуры и благоустройство.«Аналогичную сумму на эти же цели собрали местные жители. Напомним, по программе самообложения господдержка селян составляет 50 %», - подчеркнули в обладминистрации.Деньги перечислены:– городу Вязники – 60 000 рублей на строительство колодца в деревне Селище;– Денисовскому сельскому поселению Гороховецкого района – 450 000 на мощение проезжей части в целях благоустройства деревень Митино и Тураково;– Куприяновскому сельскому поселению Гороховецкого района – 759 000 на мощение земельного участка, предназначенного для прохода и проезда по нему, в целях благоустройства посёлка Галицы, обеспечение пожарной безопасности в деревне Морозовка;– посёлку Анопино Гусь-Хрустального района – 17 000 на приобретение музыкального оборудования в Дом культуры;– посёлку Золотково Гусь-Хрустального района – 27 300 на зелёные насаждения;– посёлку Мезиновский Гусь-Хрустального района – 30 534 на благоустройство зелёных насаждений, приобретение компьютера для МКУ «Мезиновское централизованное клубное объединение»;– Камешковскому району – 309 500 на газоснабжение в деревне Бородино;– Вахромеевскому сельскому поселению Камешковского района – 10 000 на благоустройство зелёных насаждений в деревне Симаково;– Новосельскому сельскому поселению Ковровского района – 159 000 рублей на покупку скейт-парка для посёлка Новый;– Раздольевскому сельскому поселению – 10 000 рублей на благоустройство зелёных насаждений в деревне Поляны;– Есиплевскому сельскому поселению Кольчугинского района – 107 000 рублей на уличное освещение в деревне Копылки, благоустройство кладбища в сёлах Новобусино и Есиплево и колодца в селе Новобусино;– Ляховскому сельскому поселению Меленковского района – 54 950 на благоустройство пруда в деревнях Старинки и Левенда;– Асерховскому сельскому поселению Собинского района – 117 711 на мощение дорожек в целях благоустройства в деревнях Запрудье, Буланово, Зубово, Ремни, Артюшино и Вышманово, уличное освещение в деревне Зубово, благоустройство детской площадки в посёлке Асерхово;– Копнинскому сельскому поселению Собинского района – 27 485 на уличное освещение деревень Хреново, Харитоново, Жохово, Копнино, Петрушино, Цепелево и посёлка Ундольский;– Рождественскому сельскому поселению Собинского района – 2 500 на уличное освещение в селе Фетинино;– Суздальскому району – 188 078 на газоснабжение в деревне Головенцино;– Новоалександровскому сельскому поселению Суздальского района – 14 000 на уличное освещение в селе Сновицы;– Симскому сельскому поселению Юрьев-Польского района – 50 000 на благоустройство мемориала воинам, погибшим в Великой Отечественной войне, и благоустройство зелёных насаждений в селе Парковый.