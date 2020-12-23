2021 год будет насыщенным на события разного плана практически во всех сферах жизни. Будет задействована и личная жизнь, и сфера семьи, детей, будут решаться вопросы, связанные с поездками, перемещениями. Конечно, основная тема, которая будет нуждаться в проработке, это тема материальных ресурсов и благ.

2021 год будет насыщенным на события разного плана практически во всех сферах жизни. Будет задействована и личная жизнь, и сфера семьи, детей, будут решаться вопросы, связанные с поездками, перемещениями. Конечно, основная тема, которая будет нуждаться в проработке, это тема материальных ресурсов и благ.В течение всего года перед Скорпионами будет стоять задача освоения новых источников денег, связанных с займами и кредитами, с чужими деньгами, с получением грантов, с увеличением вашего присутствия на рынке, если вы бизнесмен.В том или ином формате для вас будут актуальные вопросы займов. Вы можете как быть тем человеком, который кого-то спонсирует, вкладывает в кого-то деньги, либо можете сами брать деньги в долг, причем она очень выгодных для вас условиях, рассказала .Год обещает принести много перемен в ваш дом, в вашу семью. С одной стороны, появляются возможности для того, чтобы решить жилищный вопрос, улучшить ваше место проживания, освоить лучше территорию, которая вам принадлежит. Возможно, прикупить новый участок земли или начать ремонтные работы в квартире, где вы проживаете.Те Скорпионы, кто рожден с 15 по 18 ноября, имеют прекрасные шансы на решение вопросов, связанных с социальной реализацией, с увеличением вашей известности, популярности, с назначением на новую должность. Могут решиться вопросы, связанные с переездом, с транспортом, с получением водительского удостоверения или сменой машины на более высокий класс.Для вас легко будут решаться вопросы, связанные с получением информации, оформлением важных документов. В течение года стоит подумать о том, чтобы поменять свою жизнь в лучшую сторону. Не сопротивляйтесь изменениям, которые будут из вне приходить в вашу жизнь.Работа, карьераВ работе год может приносить некоторые изменения, но лишь те, которые вы будете инициировать сами.С 12 июня по 29 июля период, когда есть шанс продвинуться вверх по карьерной лестнице, заручиться поддержкой и помощью влиятельных людей, а также получить какую-либо протекцию. Это время достижения целей и получения признания из вне.С 29 июля по 16 сентября хороший период, если вы занимаетесь бизнесом либо планируете открыть свой бизнес. В это время желательно максимально быть эффективными, запускать новые идеи, новые проекты, внедрять что-то новое в ваш бизнес, расширять его с той целью, чтобы получить большую зону влияния.С 16 сентября по 30 октября не лучшее время для решения вопросов, связанных с работой. Но именно в этот период вы можете чувствовать, что вы устали от того места работы, на котором трудитесь, что вы хотите каких-то изменений, перемен.Могут возникать не очень продуктивные моменты в процессах работы, в отношениях с сотрудниками. Вы можете думать о том, что было бы не плохо уйти с этого места работы на какое-то другое. Но менять место работы в течение этого периода для вас будет не очень продуктивно.Если вы хотите каких-либо перемен в работе, найти подработку либо работу по душе, то рассматривайте период с 14 мая по 28 июля.Удачно будут складываться вопросы в карьере для тех, кто родился в период с 12 по 18 ноября. Вы имеете шансы на развитие своего дела, развитие бизнеса либо работу параллельно с основной, которая может приносить вам больше отдачи.ФинансыФинансовые вопросы будут одними из самых важных. На протяжении всего года вам необходимо будет искать те источники, которые будут вас финансировать. При этом вам не рекомендуется гнаться за деньгами и пытаться нарастить свои финансовые мощности.Чем больше сил вы будете вкладывать в то, чтобы прирастать богатством, получать большую заработную плату, тем больше будет создаваться невероятных ситуаций, влекущих за собой расходы, неожиданные траты. Как результат, чем больше денег будет приходить, тем больше денег будет уходить.В течение всего года ориентируйтесь на использование заемных средств, на кредитные карты, на деньги, которые вы получаете от других людей, через других людей. Именно они будут главным источником получения хороших денег для вас.Но при этом с 18 июля по 31 декабря Вам необходимо быть очень осторожными и внимательными, давая деньги кому-либо в долг, либо беря деньги в долг, в том числе, используя кредитные карты. Могут изменяться условия использования этих средств, и Вы можете попадать в неприятные ситуации.С 4 марта по 24 апреля наиболее активный период в финансовом ключе, когда вы с легкостью можете получать те деньги, которые заслужили. Они достаточно легко будет приходить в вашу жизнь. Благоприятно будут решаться любые истории, связанные с займами и кредитами, с ипотеками, можно получить субсидии и выплаты, различные пособия, гранты. Это период, когда будет увеличиваться доход через ваших клиентов или партнеров.С 13 декабря по 31 декабря период получения больших прибылей и доходов, когда есть шанс быстро разбогатеть и получить в короткие сроки большие деньги. Но обращаю внимание, что делать акцент в это время на деньгах не стоит. Пытайтесь увеличивать оборачиваемость этих средств, получая деньги, вкладывайте их во что-либо, чтобы их приходило еще больше.Отношения, семьяЛичная жизнь в течение всего года будет бить ключом.С 7 января по 4 марта наиболее активное время в личных отношениях. Если вы находитесь в паре, в серьезных отношениях, в браке, то возможны ситуации конфликтов, недоразумений, которое будет провоцировать ваша вторая половинка. Это время, когда в ваших отношениях может быть много страсти, огня, темпераментных моментов. Скандалы, недовольство будут очень быстро заканчиваться бурным примирением.Если вы находитесь в поиске своей второй половинки, то это для вас благоприятный период для того чтобы, устроить свою личную жизнь и найти того человека, с которым вы могли идти дальше по жизни.С 1 января по 18 июля в личных отношениях необходимо быть очень бдительными и внимательными, потому что могут случаться какие-то неприятности, обманы. Особенно это касается тех, кто находится в поиске. Не ведитесь на блеск того человека, с которым будете вступать в отношения. Скорее всего, это окажется мишурой.С 18 ноября по 31 декабря период, когда могут в вашу жизнь возвращаться старые отношения, те связи, в которых вы состояли ранее. Также возможно повторение каких-то ситуаций в личной жизни, которые вы уже когда-то проживали. Если вы одиноки и будете пытаться восстановить какие-то отношения из прошлого, то у вас есть шанс на счастливый конец.С 1 января по 14 мая и с 28 июля по 29 декабря удачно будет решаться любые вопросы, связанные с недвижимостью, с домом, с переменами в вашей семье.Те Скорпионы, кто родился с 29 октября по 6 ноября, для Вас могут назревать не очень простые изменения в личной жизни. Есть риски потери семьи, разрушения семьи, развода. В 2021 году не рекомендуется менять место жительства и решать вопросы, связанные с недвижимостьюС 14 мая по 28 июля удачно будут решаться любые вопросы, связанные с детьми. Если Вы планируете пополнение, то можете рассчитывать на приятные сюрпризы непосредственно в этот период. Скорпионы, кто родился с 12 по 15 ноября, имеют шансы на удачное решение вопросов, связанных с детьми, а также на появление в вашей жизни того человека, к которому вы будете питать большую привязанность.