Госдума приняла закон запрещающий использовать общедоступные персональные данные без согласия владельца, а также предоставляющий право требовать от оператора их удаления.

Госдума приняла закон запрещающий использовать общедоступные персональные данные без согласия владельца, а также предоставляющий право требовать от оператора их удаления.В соответствии с инициативой согласие субъекта персональных данных является "исключительным правовым основанием" для обработки сведений, сделанных общедоступными. Содержание такого согласия должно включать в себя перечень интернет-ресурсов оператора, на которых планируется размещать общедоступные персональные данные. Оно может быть предоставлено оператору непосредственно либо с использованием информационной системы Роскомнадзора, сообщаетПри этом не допускается получение оператором согласия "по умолчанию или бездействию субъекта персональных данных", уточняется в документе.Законопроект наделяет субъекта персональных данных правом запрещать неограниченному кругу лиц обрабатывать общедоступную информацию о нем, а также устанавливать условия такой обработки. Кроме этого, закрепляется обязанность оператора информировать об имеющихся условиях и запретах.