Дата открытия объекта вновь перенесена.

«33Live.Ru» уже читателям о многомиллионных штрафах за срыв сроков по ремонту моста через Каменку в Суздале. Вдобавкок, ООО «НПП СК МОСТ» и администрация города получили представление от межрайонной прокуратуры.Объект должны были сдать в июле 2020 года, но работы до сих пор не завершены. Новой причиной переноса даты окончания ремонта стала нехватка рабочих рук из-за пандемии коронавируса. Следующий «дедлайн» - конец будущей недели. Строители обещают, что движение по мосту будет скоро восстановлено.Напомним, что с сентября 2019 года местные автолюбители и общественный транспорт вынуждены двигаться по объездному маршруту.Общая стоимость контракта составила около 56 млн рублей.