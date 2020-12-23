Департамент цен и тарифов утвердил понизил ставки платежей населения за вывоз мусора "Биотехнологиями" на 8%.

Департамент цен и тарифов утвердил понизил ставки платежей населения за вывоз мусора "Биотехнологиями" на 8%.В результате, жители в многокрвтирных жлмах будут платить с 1 января по 103,9 рубля в городе (101,3 рубля на селе). И в усадебных домах по 108,6 рубля в городе (95 рублей - на селе).В то же время, мусорным операторам «Хартия» и «Эко-Транс» плата повышена. "Хартии" - на 5,4%, "Эко-Транс" - на 4,8%.Напомним, что в ноябре Светлана Стрельцова из Владимира и юристы ЖКХ-контроль выиграли суд во Владимирском облсуде по иску, обязывающем регоператора ТКО «Биотехнологии»