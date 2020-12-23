Надир Хаят будет открывать города Владимирской области для путешественников через удивительные местные достопримечательности.

На одной из площадок Владимирского инвестиционного конгресса в столице страны состоялась встреча замгубернатора Михаила Коротаева с послом по культуре BRICS+ Надиром Хаятом, больше известным как RedOne.«Я буду рад открыть города Владимирской области для туристов со всего мира через её удивительные достопримечательности», – отметил RedOne.Стороны договорились о проработке стратегии позиционирования региона за границей с помощью экспертов в сфере туризма, а также посредством изучения передового зарубежного опыта и повышения качества туристических услуг.Справочно:Певец, композитор, обладатель двух премий «Грэмми» Надир Хаят - один из самых известных в мире продюсеров. Он сотрудничает с Леди Гагой, Дженнифер Лопес, Бейонсе, Энрике Иглесиасом и Милен Фармер.