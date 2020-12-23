В экосистеме "Сбер" множество удобных и современных сервисов, которые ежедневно помогают в решение бытовых вопросов. Рассказывает заместитель управляющего Владимирским отделением Елена Варламова.

Пандемия внесла свои коррективы, мы все чаще через приложения заказываем еду, оплачиваем покупки, даже подаем заявки на кредит при этом не выходя из дома. Сбербанк поддерживает развитие таких сервисов, в экосистеме "Сбер" множество удобных и современных сервисов, которые ежедневно помогают в решение бытовых вопросов. Об этом подробнее расскажет заместитель управляющего Владимирским отделением Елена Варламова.