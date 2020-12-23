Единственным учреждением, где дети будут учиться накануне Нового года, станет школа №36.

В семи школах Владимира дети уйдут на каникулы 26 декабря. В 34 учреждениях они стартуют с 28-29 числа. Ещё восемь отправятся на отдых 30 и 31 декабря. В образовательных организациях, где учатся шесть дней последний раз школьники сядут за парты в субботу – 26 декабря.Интересно, что единственным учреждением, где дети будут учиться накануне Нового года, станет школа №36. Последние уроки в ней запланированы на 31 декабря.В мэрии отметили, что сроки каникул директора образовательных организаций определяли самостоятельно, с учётом текущей ситуацией с пандемией коронавируса.Добавим, что второе полугодие у учащихся начнётся 11 января.