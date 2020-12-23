Торжественное открытие зимнего сезона здесь состоялось 18 декабря.

Каток на бульваре имени Пушкина пользуется у владимирцев и гостей города заслуженной популярностью. Торжественное открытие зимнего сезона здесь состоялось 18 декабря. За четыре дня его посетили 1200 горожан и гостей города.«Предусмотрены все необходимые меры безопасности, связанные с пандемией коронавируса. В этом году ледовая площадка оформлена в ретро стиле. Организаторы воссоздали новогоднюю атмосферу советской эпохи», - отмечают в пресс-службе администрации Владимира.Напомним, что вход на каток - бесплатный. Прокат коньков стоит 100 рублей. Залог – 1500 рублей. Плата за ячейку для хранения вещей — 50.В будни он работает с 16.00 до 22.00. В выходные и праздничные дни - с 10.00 до 22.00.