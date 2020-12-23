Общее число заразившихся в мире превысило 77,95 млн.

Общее число заразившихся новым коронавирусом в мире превысило 77,95 млн человек, следует из подсчетов ТАСС на основе данных властей, экспертов и СМИ. Таким образом, доля заразившихся составляет более 1% населения планеты, которое Фонд ООН в области народонаселения оценивает в 7,795 млрд человек по состоянию на середину года.Самая высокая доля заболевших в странах с относительно малым количеством населения. Так, в Андорре заразились 9,9% населения (7 633 человек), в Люксембурге - 7,3% населения (44 809 человек). В Черногории коронавирус выявлен по меньшей мере у 7,2% населения (44 542 человек), а в США - у 5,6% населения (более 18,2 млн человек). В России этот показатель - около 1,9% (2,9 млн человек).Распространение коронавируса в мире продолжает ускоряться. До сентября, когда во многих странах мира началась так называемая вторая волна распространения инфекции, в мире ежедневно фиксировалось до 300 тыс. случаев. К октябрю этот показатель возрастал до 600 тыс. случаев в сутки. 20 декабря, по данным Всемирной организации здравоохранения, был зафиксирован новый рекорд - 800 тыс. подтвержденных случаев заражения за 24 часа.Вместе с тем, несколько снизилась доля умерших от общего числа заразившихся. В "первую волну" этот показатель достигал 6-7%. Так, 9 мая, когда в мире было зафиксировано 4 млн случаев заражения, умерли 6,92% из них - 276,8 тыс. человек. Число умерших из-за коронавируса превысило 1,7 млн, что составляет около 2,2% от общего числа заразившихся.