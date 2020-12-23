В стационарах лежит 745 человек, из них 431 с диагнозом коронавирус. На дому лечится 2 674 костромича.

По информации правительства Костромской области, за прошедшие сутки в регионе выявлено 112 новых случаев заражения Covid-19. Вылечились от недуга – 127 человек.Согласно статистике, положительный тест на коронавирус пришёл ещё 66 костромичам. 11 новых случаев зафиксировано в Галичском районе, шесть – в Нерехтском, по пять в Буйском и Костромском районах. По три – в Красносельском и Павинском районе. По два пациента прибавилось в Кологриве и Мантурово, по одному – в Вохме, Шарье, Волгореченске, а также Октябрьском, Макарьевском, Пыщугском районах.Несмотря на усилия врачей, не удалось спасти жизнь одного пациента.С начала пандемии в Костромской области Covid-19 подхватили 14 126 жителей. Врачам удалось поставить на ноги 10 803 пациента. В стационарах лежит 745 человек, из них 431 с диагнозом коронавирус. На дому лечится 2 674 костромича.